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Православная церковь сегодня отмечает День святого Георгия
23.11.2021 10:36
Православная церковь сегодня отмечает День колесования святого великомученика Георгия (Гиоргоба). В церквях будут совершены торжественные богослужения.
23 ноября также отмечается День кафедрального собора Пресвятой Троицы, который был освящен 23 ноября 2004 года. Богослужение в кафедральном соборе Пресвятой Троицы начнется в 10:00.
Праздничную службу в кафедральном соборе Троицы совершит патриарший местоблюститель, владыка Шио (Муджири) вместе с представителями высшего духовенства.
Святой Георгий Победоносец считается покровителем грузинского народа и почитается в Грузии особенно. Святого Георгия в 303 году обезглавили по приказу римского императора Диоклетиана. Георгий был одним из старших военачальников и любимцев римского императора Диоклетиана, отличающегося фанатичной приверженностью к римским богам. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, Диоклетиан вошел в историю, как один из самых жестоких гонителей христиан. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Раздав свое имущество бедным и, отпустив на волю своих рабов, Георгий явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, Диоклетиан приказал подвергнуть святого различным мучениям. Георгий все терпеливо переносил. В конце концов император повелел казнить его.
День Святого Георгия церковью отмечается дважды – 23 ноября (колесование святого великомученика Георгия) и 6 мая (усекновение главы св. Георгия).
23 ноября объявлено в Грузии нерабочим днем.
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