

В Грузии выявлено 5085 новых случаев коронавируса

23.11.2021 10:39





В Грузии выявлено 5085 новых случаев коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.



За последние 24 часа в стране выздоровели 4428 человек. 62 пациента умерли от коронавируса за последние сутки.



22 ноября в Грузии был выявлен 1851 новый случай коронавируса, 5530 пациентов выздоровели, 55 умерли.





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