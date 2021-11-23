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В Грузии выявлено 5085 новых случаев коронавируса
23.11.2021 10:39
В Грузии выявлено 5085 новых случаев коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.
За последние 24 часа в стране выздоровели 4428 человек. 62 пациента умерли от коронавируса за последние сутки.
22 ноября в Грузии был выявлен 1851 новый случай коронавируса, 5530 пациентов выздоровели, 55 умерли.
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