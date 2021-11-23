

Сегодня будет организована живая цепь от площади Свободы до площади Роз

23.11.2021 10:57





Сегодня, в 18-ю годовщину «Революции роз» сторонники Михеила Саакашвили и гражданские активисты организуют живую цепь.



Как заявила телеведущая и организатор мероприятия Нанука Жоржолиани, акция пройдет в виде живой цепи, которая начнется от площади Свободы и завершится на площади Роз.



По словам Жоржолиани, этой акцией они еще раз напомнят властям, что помнят этот день, и кроме того, поблагодарят за этот день Михеила Саакашвили.



«В 15:00 начнется акция от площади Свободы до площади Роз. У этой акции две причины - с одной стороны, власть пытается умалить этот день, обесцветить, чтобы он потерял смысл. Мы говорим властям, что в этой стране существуют люди, которые очень хорошо помнят и значимость, и ценность этого дня. С другой стороны, Михеил Саакашвили должен знать, что мы благодарны за конкретные события, потому что, как правило, постоянно слышит критику издалека. Соответственно, теперь мы дадим ему услышать и благодарность.



Это будет живая цепь, не будет шествий, у нее символический маршрут от площади Свободы до площади Роз», - сказала Жоржолиани.



Неизвестно, присоединятся ли к этой акции политики. Однако организаторы приглашают присоединиться к живой цепи всех желающих.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





