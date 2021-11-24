

В Казбеги спустили с вершины тело погибшего бизнесмена Ильи Кокая

24.11.2021 11:01





В Казбеги с вершины спустили тело бизнесмена Ильи Кокая, погибшего на пике Дедаэна.



По существующей информации, Илья Кокая вместе с другом совершал восхождение на вершину. По распространившимся сообщениям, Кокая поскользнулся, упал и сильно ударился головой, в результате чего скончался на месте.



В Службу спасения о несчастном случае сообщил именно друг бизнесмена. Спасатели спустили тело Кокая с вершины.



Илья Кокая владел футбольным клубом «Зестафони», долей завода ферросплавов и сетью гостиниц в Гудаури.



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