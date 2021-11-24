

В Грузии выявлен 3201 новый случай коронавируса

24.11.2021 11:03





В Грузии выявлен 3201 новый случай коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.



За последние 24 часа в стране выздоровели 4098 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 64 пациента.



23 ноября в Грузии было выявлено 5085 новых случаев коронавируса, 4428 пациентов выздоровели, 62 умерли.





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