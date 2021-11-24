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В Грузии выявлен 3201 новый случай коронавируса


24.11.2021   11:03


В Грузии выявлен 3201 новый случай коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.

За последние 24 часа в стране выздоровели 4098 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 64 пациента.

23 ноября в Грузии было выявлено 5085 новых случаев коронавируса, 4428 пациентов выздоровели, 62 умерли.

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