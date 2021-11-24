|
|
|
В Грузии выявлен 3201 новый случай коронавируса
24.11.2021 11:03
В Грузии выявлен 3201 новый случай коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.
За последние 24 часа в стране выздоровели 4098 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 64 пациента.
23 ноября в Грузии было выявлено 5085 новых случаев коронавируса, 4428 пациентов выздоровели, 62 умерли.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна