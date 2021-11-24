

Убытки концертного зала «Блэк си арена» составили 17, 4 млн. лари

24.11.2021 13:25





Christina Aguilera, Scorpions, 30 seconds to mars, Aerosmith, jessie j, Black Eyed Peas – эти, и другие исполнители выступали на сцене концертного зала «Блэк си арена», расположенного в черноморском курорте Шекветили, однако почти 2 года зал, рассчитанный на 10 000 зрителей не функциоинирует – по причине пандемии.



По словам, директора объекта Тато Харчилава, двери зала не будут открыты и в 2021 году, но при этом планируется проводить мероприятия под открытым небом, так как большое общественное пространство вокруг «Арены», позволяет это сделать.



«У нас были запланированы концерты на август 2021 года, но из-за пандемии из пришлось перенести на 2022 год, так как 14 августа в Грузии были введены ограничения. Мы планируем начать работу непосредственно концертного зала в мае 2022 года, но в конечном итоге все зависит от пандемии» - заявил он.



По его словам, уже после того, как концертный зал возобновит работу, станет ясно, будет ли 2022 год прибыльным, или зал снова будет убыточным.



Строительство концертного зала началось в 2008 году, и его инициатором был фонд «Карту», принадлежащий миллиардеру Бидзине Иванишвили. Инвестиции в проект составили 115 млн. долларов.



Концертный зал открылся в 2016 году концертом американской певицы Кристины Агилеры. Объект был передан во владение министерство образования, культуры, и спорта.



2 года пандемии негативно отразились на финансовых показателях «Блэк Си арена», однако следует отметить, что убыточным он был еще задолго до пандемии – в частности, в 2017 году его убытки составили 4,6 млн. лари, в 2018-м – 4,3 млн., в 2019-м – 2,2 млн.



Активность концертного зала очень низкая, и даже в допандемийный период он месяцами простаивал без дела, но при этом на его содержание тратились немалые средства.





В частности, в 2020 году зал получил от государства субсидии на сумму 4 млн. лари, в 2019–м 10,4 млн., в 2018-м–7 млн., в 2017-м–11 млн. лари.



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