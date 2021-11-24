

Врач: Постепенно все показатели приходят в порядок

24.11.2021 15:47





По словам члена государственного консилиума, врача Элене Гиоргадзе, динамика состояния здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили положительная, и все лабораторные показатели постепенно приходят в порядок.



Об этом она сообщила журналистам у Горийского военного госпиталя.



«Мы следуем программе каждый день. Его организм дает нам такую возможность. Все идет планово. Постепенно все улучшается. Мы действительно не знаем, сколько времени потребуется… Вчера после такой продолжительной голодовки, после адинамии, у нас впервые была попытка провести по коридору, было немного затруднительно, однако вчера вечером он смог походить в течение 5 минут. Мы постепенно увеличим и эту физическую нагрузку, но это будет происходить понемногу и под контролем. Сегодня снова сделали кардиограмму, эхоскопии. Мы проверяем все каждый день», - сообщила Гиоргадзе.



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