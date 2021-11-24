

Калоян: Мы устанавливаем антирекорды в управлении пандемией

24.11.2021 15:48





Мы каждый день устанавливаем антирекорды в управлении пандемией, - об этом заявил на брифинге член «Европейской Грузии» Вахтанг Калоян.



По его словам, высокое число умерших от коронавируса и инфицирования не сократится до тех пор, пока власть не прекратит принимать политически мотивированные решения в управлении пандемией. Он также называет определенный план того, как должно происходить управление эпидемией.



«К сожалению, мы каждый день устанавливаем антирекорды в управлении пандемией. Сейчас мы являемся одним из лидеров с точки зрения смертности. К сожалению, эта динамика не прекратится. Число ни инфицированных, ни умерших не сократится до тех пор, пока власть не перестает принимать популистские, политически мотивированные решения в связи с управлением пандемией. Необходимо срочно предпринять несколько шагов, к которым «Европейская Грузия» призывала власти еще с марта: во-первых, это очень активная информационная кампания; во-вторых, это обязательное тестирование или обязательная вакцинация в группах повышенного эпидемиологического риска, мобилизация мобильных групп и доставка вакцин как можно ближе к гражданам и целенаправленная просветительская кампания. Как видно, премьер Гарибашвили и «Грузинская мечта» больше чувствуют духовную близость к антиваксерам, чем к основным принципам современной медицины, поэтому вся его политика, политика «Грузинской мечты» в управлении эпидемией, это своего рода поддакивание и удовольствие для антиваксерных, агрессивные групп, за которые мы платим смертью 80 человек каждый день и множеством инфицированных», - заявил Калоян.



Вахтанг Калоян также отметил, что больницы находятся на грани загруженности.



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