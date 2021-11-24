

Габуния: С эпидемиологической точки зрения картина остается сложной

24.11.2021 15:53





По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, эпидемиологическая ситуация сложная, однако отмечаются небольшие признаки стабилизации.



Как она отметила после заседания координационного совета, учитывая эпидемиологическую ситуацию, не существует оснований для разгрузки госпитального сектора.



«С эпидемиологической точки зрения картина остается сложной, но все-таки отмечаются небольшие признаки стабилизации. Сегодня число случаев было чуть выше 3000, что меньше показателей аналогичного периода прошлой недели. Определенная стабилизация, разумеется, обнадеживает, но нет оснований для того, чтобы как-то разгрузился госпитальный сектор или любая другая часть сектора здравоохранения. Остаются мобилизованными 9112 коек», - отметила Габуния.



Что касается вакцинации, то, как поясняет Габуния, суточное количество прививок приблизилось к 10 тысячам.



«Наверное, впервые за последние полтора месяца количество проведенных за сутки прививок приблизилось к 10 тысячам. С 8 ноября, когда была активирована программа поощрения для лиц старше 60 лет, это оказалось определенным стимулом, и количество вакцинированных в этой возрастной группе увеличилось. По-прежнему оно остается на уровне 35-37% от общего числа, что немного и важно, чтобы увеличилось», - сказала Габуния.



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