

Гамкрелидзе: Мою фотографию топтали на Руставели, обзывая фашистом

24.11.2021 18:14





Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сказал, что антиваксеры называют его фашистом, но он не обращает внимания на подобные высказывания.



«Несколько дней назад антиваксеры вынесли мои фотографии на проспект Руставели, топтали их и обзывали меня фашистом. Антиваксеры также поехали в села, пытались сорвать встречи, но безуспешно. Не буду называть канал, но на одном из них меня ругали на чем свет стоит. Я не обращаю на это внимания.



Важны две вещи - вакцина и антибиотик, лучшего наука не могла придумать в здравоохранении. Эти две вещи спасли жизни миллионов людей», - сказал Амиран Гамкрелидзе.





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