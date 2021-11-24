

В Тбилиси состоится матч баскетбольных сборных Грузии и Украины

24.11.2021 18:47









По итогам двухкругового турнира в следующий этап отборочного турнира ЧМ выйдут три лучшие сборные из нашей группы, они встретятся с тремя лучшими группами группы H, где выступают сборные России, Исландии, Италии и Нидерландов. В новой группе команды не будут играть против тех сборных, с которыми встречались в ходе первого отборочного этапа, а проведут с осени 2022 до лета 2023 года матчи с тремя сборными из другой группы- по два матча с каждой (дома и в гостях), из этих 6 команд три получат право выйти в финальный этап ЧМ 2023 года( из Европы 12 сборных попадут в ЧМ), колторый пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.



В соответствии с регуляциями периода пандемии, на матч 26 ноября в Тбилиси разрешили присутствие 30 процентов от общего количества зрителей , вмещающих в этом Дворце. Эта арена, построенная в 1961 году, тогда вмещала до 14 тысяч зрителей, а с начала 2000-х годов после установления индивидуальных скамеек, она в состоянии принять на трибунах 9 тысяч зрителей.



Состав сборной Грузии



Главный тренер сборной Грузии Ильяс Зурос за неделю до матча с Украиной обнародовал расширенный состав команды из 18 игроков. После первого этапа подготовки, который начался 20 ноября в тбилисском "Дворце спорта", в команде останется 12 баскетболистов, которые будут играть в матчах с Украиной и Грузией.



В расширенный список сборной Грузии включены Тэд Макфадден («Мурсия»,Испания), Лука Мазиашвили и Ника Чечелашвили( оба «Цхум-Абхазети»), Гиви Бакрадзе, Каха Джинчарадзе и Илья Лондаридзе (все трое из «Олимпи» Тбилиси), Отар Пхакадзе, Георгий Корсантия (оба «Кутаиси»), Мераб Боколишвили и Георгий Твалабейшвили (оба «Рустави»), Николоз Гаприндашвили («Динамо»Тбилиси), Михаил Беришвили («ТСУ»), Александр Певадзе («Гран-Канария 2», Испания), Торнике Шенгелия («ЦСКА»), Бека Бурджанадзе («Бетис», Испания), Бека Бекаури(«Батуми»), Георгий Шермадини( «Тенерифе», Испания), Георгий Турдзиладзе(«Орши», Франция).



Как видим, в составе нашей сборной есть дебютанты-это 19-летний Н.Гаприндашвили,21 летний Л. Мазиашвили и 22-летний Н. Чечелашвили. Окончательный состав на матчи с Украиной и Испанией Зурос объявит 25 ноября. А это кадры тренировки сборной Грузии , проведенной в Тбилиси 24 ноября и



Мнение Гураспаули



Президент Федерации баскетбола Грузии Паата Гураспаули (игрок тбилисского «Динамо» в 1980-х годах- в период выступления команды в высшей лиге чемпионата СССР, баскетболист национальной сборной Грузии середины 1990-х годов, юношеской и молодежной сборной СССР в первой половине 1980-х годов) за двое суток до матча с Украиной заявил, что « сборная Грузии будет бороться за завоевание права играть на ЧМ 2023». «Нынешний состав сборной Грузии считается одним из лучших в истории нашей национальной команды, у нас серьезные соперники, предстоят сложные матчи, но мы имеем шансы успешно сыграть в отборочном турнире и впервые попасть на мировое первенство»,- отметил он. Гураспаули сообщил, что Торнике Шенгелия прилетит в Тбилиси 26 ноября утром. «25 ноября он в составе «ЦСКА» сыграет в Москве матч Евролиги (с «Баварией»), после матча спецрейсом, организованном нашей Федерацией, он ночью вылетит в Тбилиси, успеет пару часов отдохнут, а вечером сыграет со сборной Украины»,-сказал президент.Он отметил, что матчи с Украиной и Испанией наша сборная проведет без 4 баскетболистов национальной команды. «Многоопытный ветеран Георгий Цинцадзе имеет травму, играющий в Сербии Дуда Санадзе имел проблемы со здоровьем, сейчас он проходит реабилитацию, думаю, что все будет в порядке, не смогут сейчас сыграть за сборную и выступающие в США Гига Битадзе и Сандро Мамукелашвили, уверен, что все они будут в сборной на ЧЕ в сентябре 2022 года»-отметил Гураспаули.





Багатскис о матче с Грузией



Тщательно готовится к матчу 26 ноября и сборная Украины. 24 ноября в Киеве состоялась пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины, знаменитого в прошлом латвийского баскетболиста и бывшего наставника национальной команды Латвии Айнарса Багатскиса и ряда игроков сборной Украины. За ходом пресс-конференции автор этих строк наблюдал на странице Федерации баскетбола Украины. А.Багатскис сказал, что задача сборной Украины- попасть на ЧМ 2023. «Сейчас все мои мысли и мысли игроков сборной Украины касаются предстоящего матча с Грузией, мы тщательно готовимся к игре, мы успели провести в Киеве три тренировки, четвертую проведем сегодня»,- сообщил он.Багатскис считает, что «сборная Грузии без Шермадини и Шенгелия –это одна команда, а вместе с ними-это совершенно другая команда, мы хорошо знаем игру соперника».



На пресс-конференции он вспомнил и том периоде, когда работал в Грузии . С февраля по октябрь 2011 года Багатскис был главным тренером клуба «Сохуми», которая под его руководством впервые в истории этой команды вышла в полуфинал чемпионата Грузии, заняла четвертое место и осенью того же года играла в Еврочеллендже.



Национальная сборная Украины прилетает из Киева в Тбилиси 25 ноября днем. 26 ноября в 19.00 по тбилисскому времени начнется матч национальных сборных Грузии и Украины(они занимают соответственно 37 и 32 места в мировом рейтинге), прямой телерепортаж встречи из Дворца спорта будет вести Первый Канал Общественного телевидения Грузии.



Тенгиз Пачкория, специально для «

26 ноября национальная сборная Грузии по баскетболу проведет первый матч отборочного турнира ЧМ 2023 -во Дворце спорта в Тбилиси наша команда встретится с многоопытной сборной Украины, а 29 ноября в гостях ( в г.Хаэн) сыграет со сборной Испании, занимавшей к осени текущего года второй место в мировом рейтинге . В квалификационной группе "G" вместе с этими командами выступает и сборная Северной Македонии( 53-ое место в мировом рейтинге), каждая из них проведет по 6 встреч-три матча дома, три игры в гостях. Остальные 4 матча Грузия проведет в 2022 году- в феврале дома и в гостях с македонцами, а в июле –в гостях с Украиной и дома с Испанией.По итогам двухкругового турнира в следующий этап отборочного турнира ЧМ выйдут три лучшие сборные из нашей группы, они встретятся с тремя лучшими группами группы H, где выступают сборные России, Исландии, Италии и Нидерландов. В новой группе команды не будут играть против тех сборных, с которыми встречались в ходе первого отборочного этапа, а проведут с осени 2022 до лета 2023 года матчи с тремя сборными из другой группы- по два матча с каждой (дома и в гостях), из этих 6 команд три получат право выйти в финальный этап ЧМ 2023 года( из Европы 12 сборных попадут в ЧМ), колторый пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.В соответствии с регуляциями периода пандемии, на матч 26 ноября в Тбилиси разрешили присутствие 30 процентов от общего количества зрителей , вмещающих в этом Дворце. Эта арена, построенная в 1961 году, тогда вмещала до 14 тысяч зрителей, а с начала 2000-х годов после установления индивидуальных скамеек, она в состоянии принять на трибунах 9 тысяч зрителей.Главный тренер сборной Грузии Ильяс Зурос за неделю до матча с Украиной обнародовал расширенный состав команды из 18 игроков. После первого этапа подготовки, который начался 20 ноября в тбилисском "Дворце спорта", в команде останется 12 баскетболистов, которые будут играть в матчах с Украиной и Грузией.В расширенный список сборной Грузии включены Тэд Макфадден («Мурсия»,Испания), Лука Мазиашвили и Ника Чечелашвили( оба «Цхум-Абхазети»), Гиви Бакрадзе, Каха Джинчарадзе и Илья Лондаридзе (все трое из «Олимпи» Тбилиси), Отар Пхакадзе, Георгий Корсантия (оба «Кутаиси»), Мераб Боколишвили и Георгий Твалабейшвили (оба «Рустави»), Николоз Гаприндашвили («Динамо»Тбилиси), Михаил Беришвили («ТСУ»), Александр Певадзе («Гран-Канария 2», Испания), Торнике Шенгелия («ЦСКА»), Бека Бурджанадзе («Бетис», Испания), Бека Бекаури(«Батуми»), Георгий Шермадини( «Тенерифе», Испания), Георгий Турдзиладзе(«Орши», Франция).Как видим, в составе нашей сборной есть дебютанты-это 19-летний Н.Гаприндашвили,21 летний Л. Мазиашвили и 22-летний Н. Чечелашвили. Окончательный состав на матчи с Украиной и Испанией Зурос объявит 25 ноября. А это кадры тренировки сборной Грузии , проведенной в Тбилиси 24 ноября и обнародованные Федерацией баскетбола Грузии Президент Федерации баскетбола Грузии Паата Гураспаули (игрок тбилисского «Динамо» в 1980-х годах- в период выступления команды в высшей лиге чемпионата СССР, баскетболист национальной сборной Грузии середины 1990-х годов, юношеской и молодежной сборной СССР в первой половине 1980-х годов) за двое суток до матча с Украиной заявил, что « сборная Грузии будет бороться за завоевание права играть на ЧМ 2023». «Нынешний состав сборной Грузии считается одним из лучших в истории нашей национальной команды, у нас серьезные соперники, предстоят сложные матчи, но мы имеем шансы успешно сыграть в отборочном турнире и впервые попасть на мировое первенство»,- отметил он. Гураспаули сообщил, что Торнике Шенгелия прилетит в Тбилиси 26 ноября утром. «25 ноября он в составе «ЦСКА» сыграет в Москве матч Евролиги (с «Баварией»), после матча спецрейсом, организованном нашей Федерацией, он ночью вылетит в Тбилиси, успеет пару часов отдохнут, а вечером сыграет со сборной Украины»,-сказал президент.Он отметил, что матчи с Украиной и Испанией наша сборная проведет без 4 баскетболистов национальной команды. «Многоопытный ветеран Георгий Цинцадзе имеет травму, играющий в Сербии Дуда Санадзе имел проблемы со здоровьем, сейчас он проходит реабилитацию, думаю, что все будет в порядке, не смогут сейчас сыграть за сборную и выступающие в США Гига Битадзе и Сандро Мамукелашвили, уверен, что все они будут в сборной на ЧЕ в сентябре 2022 года»-отметил Гураспаули.Тщательно готовится к матчу 26 ноября и сборная Украины. 24 ноября в Киеве состоялась пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины, знаменитого в прошлом латвийского баскетболиста и бывшего наставника национальной команды Латвии Айнарса Багатскиса и ряда игроков сборной Украины. За ходом пресс-конференции автор этих строк наблюдал на странице Федерации баскетбола Украины. А.Багатскис сказал, что задача сборной Украины- попасть на ЧМ 2023. «Сейчас все мои мысли и мысли игроков сборной Украины касаются предстоящего матча с Грузией, мы тщательно готовимся к игре, мы успели провести в Киеве три тренировки, четвертую проведем сегодня»,- сообщил он.Багатскис считает, что «сборная Грузии без Шермадини и Шенгелия –это одна команда, а вместе с ними-это совершенно другая команда, мы хорошо знаем игру соперника».На пресс-конференции он вспомнил и том периоде, когда работал в Грузии . С февраля по октябрь 2011 года Багатскис был главным тренером клуба «Сохуми», которая под его руководством впервые в истории этой команды вышла в полуфинал чемпионата Грузии, заняла четвертое место и осенью того же года играла в Еврочеллендже.Национальная сборная Украины прилетает из Киева в Тбилиси 25 ноября днем. 26 ноября в 19.00 по тбилисскому времени начнется матч национальных сборных Грузии и Украины(они занимают соответственно 37 и 32 места в мировом рейтинге), прямой телерепортаж встречи из Дворца спорта будет вести Первый Канал Общественного телевидения Грузии.Тенгиз Пачкория, специально для « Грузия Online



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