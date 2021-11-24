

В Глданской тюрьме скончался гражданин Украины

24.11.2021 19:16





В тюрьме N8 в Глданском районе Тбилиси скончался заключенный, гражданин Украины. Расследование началось в связи с возможным проявлением халатности со стороны сотрудника тюрьмы.



По данным грузинских СМИ, погибшего украинца звали Егор Грегенко.



32-летний осужденный был переведен в Глданскую тюрьму 30 июля 2021 года.



Тело осужденного было обнаружено сегодня примерно в 7 утра.



«Дежурный врач заметил осужденного, лежащего в горизонтальном положении в постели без пульсации», пояснили в пенитенциарной службе.



Внешний осмотр умершего признаков насилия не выявил. Параллельно с реанимационными мероприятиями была вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала факт смерти.



По данным пресс-службы пенитенциарной системы, осужденный отбывал наказание за наркопреступление.



Осужденный по статье «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ», он должен был отсидеть в тюрьме девять лет.



Во время поступления в Глданскую тюрьму заключенный прошел первичный медицинский осмотр. Уже в самом пенитенциарном учреждении осужденный прошел полный курс вакцинации против коронавирса препаратом Pfizer.



«18 августа осужденного проконсультировал семейный врач. Никаких жалоб не было. 19 ноября семейный врач изучил медицинские карты осужденного на украинском языке за 2006-2010 годы, в которых выяснилось, что у Е. Г. выявили остаточные явления перинатальной энцефалопатии. Синдром вегето-сосудистой дистонии», — сообщили в пенитенциарной службе.



Государственная инспекция приступила к расследованию предполагаемого факта халатности со стороны сотрудника учреждения.



«24 ноября 2021 года на основании уведомления, полученного от Специальной пенитенциарной службы, Следственным отделом Государственной инспекции начато расследование уголовного дела о предполагаемой халатности со стороны сотрудника пенитенциарного учреждения, в результате которой погиб заключенный тюрьмы N8 с признаками преступления, предусмотренного статьей 342-2 2.



По делу интенсивно проводятся следственные и процессуальные действия (в том числе осмотр места происшествия, медицинский осмотр, допрос свидетелей и так далее)», — говорится в сообщении Государственной инспекции.



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