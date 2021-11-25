

В Грузии выявлен 4331 новый случай коронавируса

25.11.2021 11:14





В Грузии выявлен 4331 новый случай коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.



За последние 24 часа в стране выздоровели 4804 человека. 57 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



Всего в Грузии выявлено 826 714 случаев заражения коронавирусом, из которых 768 559 человек выздоровели и 11736 умерли.



Всего было проведено 2 122 856 прививок, из них 9 398 вакцинированы за день.



23 ноября в Грузии был выявлен 3201 новый случай коронавируса, 4098 пациентов выздоровели и 64 умерли.



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