

Стоимость сдачи экзамена на получение водительских прав в реальных условиях будет 90 лари

25.11.2021 14:25





В Грузии стоимость сдачи экзамена на получение водительских прав в условиях реального движения составит 90 лари.



Как сообщил «IPN» замдиректора Агентства обслуживания Имеда Макасарашвили, стоимость же сдачи теоретического экзамена останется прежней – 40 лари.



«Стоимость экзамена на закрытой площадке и теоретического экзамена не меняется. После сдачи теоретического экзамена у кандидата будет пять попыток для выхода на закрытую площадку, и в этом плане не будет ограничений в стоимости, которая выплачивается сегодня. В условиях же города, стоимость меняется и как указано в законе, для категорий В и ВЕ она составит 90 лари за один выход на экзамен», - заявил Имеда Макасарашвили.



Соответствующий законопроект уже принят парламентом Грузии в третьем чтении. Согласно новоутвержденным регуляциям, экзамен на водительские права в условиях реального движения будет обязательным для категорий В и ВЕ с 25 апреля 2022 года.



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