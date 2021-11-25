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Стоимость сдачи экзамена на получение водительских прав в реальных условиях будет 90 лари
25.11.2021 14:25
В Грузии стоимость сдачи экзамена на получение водительских прав в условиях реального движения составит 90 лари.
Как сообщил «IPN» замдиректора Агентства обслуживания Имеда Макасарашвили, стоимость же сдачи теоретического экзамена останется прежней – 40 лари.
«Стоимость экзамена на закрытой площадке и теоретического экзамена не меняется. После сдачи теоретического экзамена у кандидата будет пять попыток для выхода на закрытую площадку, и в этом плане не будет ограничений в стоимости, которая выплачивается сегодня. В условиях же города, стоимость меняется и как указано в законе, для категорий В и ВЕ она составит 90 лари за один выход на экзамен», - заявил Имеда Макасарашвили.
Соответствующий законопроект уже принят парламентом Грузии в третьем чтении. Согласно новоутвержденным регуляциям, экзамен на водительские права в условиях реального движения будет обязательным для категорий В и ВЕ с 25 апреля 2022 года.
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