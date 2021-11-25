

О закрытии «Мемориала»: «По масштабу это событие – то же самое, что разрушение храма Христа Спасителя»

25.11.2021 14:32





Сегодня Верховный суд России рассматривает иск Генеральной прокуратуры РФ о ликвидации международной правозащитной организации «Мемориал». Правозащитники уверены, что никаких законных оснований для ликвидации нет, и называют решение политическим, об сообщает «Эхо Москвы». Сообщается о том, что у здания Верховного суда России задержаны как минимум два человека с плакатами против закрытия «Мемориала».



В свою очередь, в прямом эфире «Эхо Москвы» Леонид Гозман сравнил намерение властей ликвидировать «Мемориал» с приказом Иосифа Сталина об уничтожении храма Христа Спасителя.



«Я ожидаю того, что «Мемориал» закроют. Это наиболее вероятно. Я считаю, что по масштабу это событие – то же самое, что разрушение храма Христа Спасителя. Что такое разрушение храма Христа Спасителя? Сталину надо было свое идиотское циклопическое сооружение километр высотой, которое он не смог построить, – это Дворец Советов – поставить именно на том месте, которое символизировало дореволюционную Россию. Храм Христа Спасителя был символом России во многом: это и символ победы над Наполеоном, и народный сбор. Люди деньги на него собирали. А уничтожением «Мемориала» сейчас уничтожают постсоветскую Россию, полностью», — отметил Л.Гозман.



По мнению политика, «Мемориал» является символом постсоветской России, уничтожением которого, правящий режим старается стереть о нем память, избавиться от него как от страшного сна. «…они хотят уничтожить и эти 30 с небольшим лет забыть, как страшный сон», — заявил Гозман.



Напомним, что ранее президенты стран Балтии и Польши выразили обеспокоенность планами ликвидации «Мемориала». Они считают, что в России переписывается история. Также Совет по правам человека при президенте назвал требование о ликвидации чрезвычайной мерой, несоразмерной совокупности нарушений, а нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск и урегулировать претензии во внесудебном порядке.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





