

Стартует студенческая кампания «Вакцинируемся ради друг друга»

25.11.2021 17:14





В поддержку вакцинации против коронавируса начинается студенческая кампания #Вакцинируемсярадидругдруга.



По инициативе учащихся медицинского университета проект стартует 26 ноября в 14:00 в парке Ваке.



Обращение в связи с этим в соцсети сделал ректор Медицинского университета Зураб Вадачкория. По его словам, вакцинация - единственный способ остановить пандемию и выжить.



«87% студентов Тбилисского государственного медицинского университета и 93% академического и административного персонала полностью вакцинированы. Это определило то, что Тбилисский государственный медицинский университет работает сегодня в традиционном, а не в дистанционном режиме», - сказал Зураб Вадачкория.



В рамках кампании студенты в брендовых халатах и масках соберутся в парке Ваке с призывом к населению активизироваться в процессе вакцинации.



В конце акции студенты Тбилисского медицинского университета обратятся к другим вузам с призывом присоединиться к этой кампании, а затем назовут следующий университет в соответствии с принципом вызова.



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