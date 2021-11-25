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Стартует студенческая кампания «Вакцинируемся ради друг друга»


25.11.2021   17:14


В поддержку вакцинации против коронавируса начинается студенческая кампания #Вакцинируемсярадидругдруга.

По инициативе учащихся медицинского университета проект стартует 26 ноября в 14:00 в парке Ваке.

Обращение в связи с этим в соцсети сделал ректор Медицинского университета Зураб Вадачкория. По его словам, вакцинация - единственный способ остановить пандемию и выжить.

«87% студентов Тбилисского государственного медицинского университета и 93% академического и административного персонала полностью вакцинированы. Это определило то, что Тбилисский государственный медицинский университет работает сегодня в традиционном, а не в дистанционном режиме», - сказал Зураб Вадачкория.

В рамках кампании студенты в брендовых халатах и масках соберутся в парке Ваке с призывом к населению активизироваться в процессе вакцинации.

В конце акции студенты Тбилисского медицинского университета обратятся к другим вузам с призывом присоединиться к этой кампании, а затем назовут следующий университет в соответствии с принципом вызова.

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