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Стартует студенческая кампания «Вакцинируемся ради друг друга»
25.11.2021 17:14
В поддержку вакцинации против коронавируса начинается студенческая кампания #Вакцинируемсярадидругдруга.
По инициативе учащихся медицинского университета проект стартует 26 ноября в 14:00 в парке Ваке.
Обращение в связи с этим в соцсети сделал ректор Медицинского университета Зураб Вадачкория. По его словам, вакцинация - единственный способ остановить пандемию и выжить.
«87% студентов Тбилисского государственного медицинского университета и 93% академического и административного персонала полностью вакцинированы. Это определило то, что Тбилисский государственный медицинский университет работает сегодня в традиционном, а не в дистанционном режиме», - сказал Зураб Вадачкория.
В рамках кампании студенты в брендовых халатах и масках соберутся в парке Ваке с призывом к населению активизироваться в процессе вакцинации.
В конце акции студенты Тбилисского медицинского университета обратятся к другим вузам с призывом присоединиться к этой кампании, а затем назовут следующий университет в соответствии с принципом вызова.
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