

В Грузии выявлено 4534 новых случая коронавируса

26.11.2021 11:17





В Грузии выявлено 4534 новых случая коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.



За последние 24 часа в стране выздоровели 3742 человека. 74 пациента умерли от коронавируса за сутки.



Всего в Грузии выявлено 831 248 случаев заражения коронавирусом, из которых 772 301 человек выздоровели и 11 810 умерли.



Всего были вакцинированы 2 133 935 человек, из которых 10 194 привились за день.



25 ноября в Грузии был выявлен 4331 новый случай коронавируса, 4804 пациента выздоровели, 57 умерли.



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