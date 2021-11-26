

Заражаемость коронавирусом в школах Грузии продолжает снижаться

26.11.2021 16:17





Количество школ и отдельных классов, перешедших на дистанционное обучение за последнюю неделю, уменьшилось – на сегодняшний день в таком формате образовательный процесс проходит в 137 школах и 358 отдельных классах. Об этом сообщает министерство образования страны.



В случае выявления фактов заражения коронавирусом среди учащихся или педагогов, отдельные классы или вся школа переходит на «удаленку». Как правило, карантин продолжается две недели. Всего в Грузии 2 084 государственные школы.



«Третью неделю подряд распространение вируса COVID-19 в школах снижается. За последние семь дней коронавирус был обнаружен у 0,7% учителей и 0,3% учеников», -говорится в сообщении.



По информации Минобразования, на данном этапе вакцинировано 70,9% учителей и представителей администрации школы.



В ведомстве отмечают, что они активно работают по разным направлениям для предотвращения распространения COVID-19 в школах. Учителя регулярно проходят тестирование на COVID-19. Школы оснащены всеми необходимыми средствами: дезинфицирующими растворами, масками, термометрами и т.д.



В свою очередь, общеобразовательные учреждения делают все возможное, чтобы соответствовать рекомендациям сектора здравоохранения и создавать безопасную среду. За этим процессом следят представители ресурсных образовательных центров и представители министерства.



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