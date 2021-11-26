|
|
|
Сборная Грузии по баскетболу победила Украину
26.11.2021 21:59
Сборная Грузии открыла отборочный этап Чемпионата мира матчем со сборной Украины.
Игра шла с переходным преимуществом, но в третьей и четвертой четверти матча сборная Грузии играла более результативно и завоевала победу со счетом 88:83.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна