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Сборная Грузии по баскетболу победила Украину


26.11.2021   21:59


Сборная Грузии открыла отборочный этап Чемпионата мира матчем со сборной Украины.

Игра шла с переходным преимуществом, но в третьей и четвертой четверти матча сборная Грузии играла более результативно и завоевала победу со счетом 88:83.

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