

Сборная Грузии по баскетболу победила Украину

26.11.2021 21:59





Сборная Грузии открыла отборочный этап Чемпионата мира матчем со сборной Украины.



Игра шла с переходным преимуществом, но в третьей и четвертой четверти матча сборная Грузии играла более результативно и завоевала победу со счетом 88:83.





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