

В Грузии зафиксировано 4 058 новых случаев коронавируса

27.11.2021 12:30





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 53 440 тестов, отсюда 29 899 на антигены и 23 541 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 4 058 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 835 306.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 26 ноября, дневной показатель положительности составляет 7.59%, за последние 14 дней – 9.01%, а за 7 дней - 9.03%.



За последние сутки выздоровели 2 157 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 774 458.



За последние 24 часа в Грузии зафиксирован 61 новый случай смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 11 871 человек.



Из выявленных за сутки 4 058 новых случаев коронавируса 1 550 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 164, в Имеретии – 766, в Квемо Картли – 225, в Шида Картли - 354, в Гурии – 137, в Самегрело и Земо Сванетии – 333, в Кахетии - 257, в Мцхета-Мтианети - 105, в Самцхе-Джавахети – 139, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 28.



На данном этапе в Грузии 48 951 активный случай инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 515 человек, в том числе в Тбилиси – 2 601, в Аджарии – 519, в Имеретии – 1 394. Тяжелых пациентов – 1 654, в том числе в Тбилиси - 651, в Аджарии – 126, в Имеретии – 505. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 371 лицо, в том числе в Тбилиси - 206, в Аджарии – 40, в Имеретии – 39.



В клинических гостиницах находится 1 167 человек, в том числе в Тбилиси – 726, в Аджарии – 255. На дому лечатся 41 269 человек.



В карантинном пространстве 56 человек, в том числе в Тбилиси – 56, в Аджарии - 0.



На данном этапе на самоизоляции находится 42 221 человек.



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