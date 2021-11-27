

Шермадини: Победа в матче с Украиной очень важна для сборной Грузии

27.11.2021 17:44









Автор этих строк смотрел игру вместе с бывшим баскетболистом юношеской сборной Латвии и организатором нескольких популярных спортивных проектов 35-летним Раймондсом Элбакянсом (в последние два года он в основном проживает и работает в Тбилиси, параллельно осуществляет проекты в Латвии) , вице-президентом футбольного клуба «Гагра», одним из учредителем этой самобытной команды Грузии Годердзи Чихрадзе и студенткой 4-го курса Тбилисского государственного медицинского университета, большой поклонницей спорта Софо Каджая(ее 16-летний брат Саба Каджая -голкипер юношеской и молодежной футбольной команды клуба «Мартвили»). Смотря как они и другие соседи- зрители переживали события на баскетбольной площадке, я быстро снял предматчевую напряженность и еще раз убедился в особой значимости присутствия зрителей на матчах, что часто было невозможным в период пандемии.





Роль Шермадини, Шенгелия и Макфаддена в победе



Оправдались слова президента Федерации баскетбола Грузии Пааты Гураспаули (игрок тбилисского «Динамо» в 1980-х годах- в период выступления команды в высшей лиге чемпионата СССР, баскетболист национальной сборной Грузии середины 1990-х годов, юношеской и молодежной сборной СССР в первой половине 1980-х годов) , сказанные им за двое суток до матча с Украиной. Он отметил, что «нынешний состав сборной Грузии считается одним из лучших в истории нашей национальной команды,мы имеем шансы успешно сыграть в отборочном турнире и впервые попасть на мировое первенство».



Ведущую роль в победе сборной Грузии сыграли играющий ныне за «ЦСКА» капитан нашей национальной команды 30-летний Торнике Шенгелия, один из лучших центровых Европы и обладатель многочисленных титулов 32-летний Георгий Шермадини ( «Тенерифе») и 34-летний Тэд Макфадден («Мурсия»). До матча многие поклонники сборной и специалисты переживали за состояние Шенгелия:ведь 25 ноября поздно вечером он сыграл в Москве в составе «ЦСКА» победный матч Евролиги с «Баварией»(77:74), а через несколько часов спецрейсом вылетел в Тбилиси, всего пару часов отдохнул, а вечером провел матч с Украиной.



Главный тренер сборной Грузии греческий специалист Ильяс Зурос в первом тайме дал Торнике сыграть всего 13 минут из 20, стараясь сберечь его для второй половины и особенно последних минут игры, когда Шенгелия внес весомый вклад в победу. До этого же основная нагрузка в игре легла на других опытных игроков, в первую очередь на Макфаддена , Шермадини и Бурджанадзе. Макфадэн в первом тайме принес сборной Грузии 20 очков-из них 18 после шести точных трехочковых бросков. Как всегда , мастерски сыграл Шермадини, держа в напряжении соперников, большую пользу команде принес Бека Бурджанадзе. В первом тайме и начале второй половины игры в счете чаще вела сборная Украины-в два-три, пять, иногда и в семь очков, не раз наша команда догоняла соперника, выходила вперед, но гости вновь отрывались от нашей команды. В конце матча сборная Грузии перехватила инициативу, вышла вперед –то на 4, то на 6 очков, контролируя игру и получая мощную поддержку зрителей. Полезно сыграли выходившие на площадку Гиви Бакрадзе, Каха Джинчарадзе, Александр Певадзе.В этой встрече Макфадден принес сборной Грузии 27 очков,Шермадини-23 , Шенгелия-16, Бурджанадзе-11, Певадзе-4, Бакрадзе-3, Джинчарадзе и Беришвили –по 2.



В составе сборной Украины наиболее результативными были Близнюк -18 очков, Петров -16, Рэндл-15, Павлов -10.



Багатскис о матче с Грузией



Еще до прилета в Тбилиси главный тренер сборной Украины, знаменитый в прошлом латвийский баскетболист и бывший наставник национальной команды Латвии Айнарс Багатскис заявил в Киеве , что задача сборной Украины- попасть на ЧМ 2023. «Сборная Грузии без Шермадини и Шенгелия –это одна команда, а вместе с ними-это совершенно другая команда, мы хорошо знаем игру соперника и будем стремиться выиграть матч»- сказал он.



Автор этих строк встречал сборную Украины в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели, куда она прибыла 25 ноября в 16.00 (тб) чартерным рейсом из Киева. В аэропорту Багатскис выглядел как всегда спокойным, жизнерадостным, шутил, отметив, что хорошо знает сильные и слабые стороны игры сборной Грузии. Он вспомнил и период своей работы в Грузии -с февраля по октябрь 2011 года Багатскис был гл.тренером клуба «Сохуми», которая под его руководством впервые в истории команды вышла в полуфинал чемпионата Грузии, заняла 4-ое место и осенью того же года играла в Еврочеллендже.



Интерес к матчу 26 ноября был достаточно высоким и в Грузии, и в Украине, и в других странах. За 4 часа до начала встречи в прямом эфире украинского интернет телевидения UKRLIFE. TV (http://www.ukrlife.tv ) генеральный продюсер телеканала, журналист Людмила Немиря ( из Киева ) и автор этих строк из Тбилиси детально



До матча многие специалисты и поклонники воздерживались от прогнозов на результат матча, полагая, что у команд примерно равные шансы на победу. Кстати, сборная Грузии провела эту встречу без травмированного и многопытного Георгия Цинцадзе, без еще не начавшего играть Дуды Санадзе (у него недавно были проблемы со здоровьем, сейчас он в Тбилиси, ожидается, что Дуда скоро возобновит тренировки в своем клубе в Сербии) и без выступающих в США Гоги Битадзе и Сандро Мамукелашвили.





Шермадини о победе над Украиной



После матча Г.Шермадини в интервью пресс-службе Федерации баскетбола Грузии сказал, что «эта победа над командой Украины очень важна для сборной Грузии и всей нашей страны «, имея ввиду значимость выигрыша в первой встрече отборочного турнира ЧМ и морально-психологическую важность победы для миллионов жителей страны, особенно для тех, кто сталкивается с различными жизненными проблемами. «Для баскетболистов сборной Грузии было важно присутствие на матче зрителей, они своей активной поддержкой давали нам новую энергию, дополнительную мотивацию, большое спасибо им»,- сказал Шермадини. Он отметил «важность выступления за сборную Торнике Шенгелия, который после сложного матча Евролиги прилетел в Тбилиси и внес весомый вклад в победу».



Следует отметить, что одним из первых игроков и тренерский штаб сборной Грузии поздравил комментатор-рекордсмен, заслуженный тренер Грузии по баскетболу, Почетный Гражданин Тбилиси Джамлет Хухашвили (ему 77 лет, из них 57 –телерадиокомментатор), который в свое время сыграл важнейшую роль в обнаружении и развитии таланта юного Георгия Шермадини, а затем в его квалифицированной баскетбольной подготовке и становлении как игрока –профессионала. Д.Хухашвили после матча зашел в раздевалку сборной Грузии, поздравил команду и услышал в ответ слова сердечной благодарности и шквал аплодисментов. «Мне было приятно увидеть и почувствовать, как игроки и тренеры сборной, несмотря на усталость, так тепло встретили меня, а Георгий Шермадини, конечно, больше всех обрадовался и своими быстрыми шагами прошел всю раздевалку, чтобы подойти ко мне, это было трогательно»,- рассказал Джамлет Шалвович автору этих строк.



Сегодня утром сборная Грузии вылетела в Испанию, где (в г. Хаэн) 29 ноября сыграет с командой Испании ( второе место в мировом рейтинг) –это будет второй матч отборочного турнира ЧМ 2023. В пятницу испанцы в гостях как и ожидалось уверенно, со счетом 95:64 победили сборную Северной Македонии( 53-ое место в мировом рейтинге). Сборная Украины 29 ноября в домашнем матче встретится с Сев. Македонией, остальные матчи команды группы проведут в 2022 году: наша сборная в феврале дома и в гостях сыграет с македонцами, а в июле –в гостях с Украиной и дома с Испанией.



По итогам этих игр в следующий этап отборочного раунда ЧМ выйдут три лучшие сборные из нашей группы( G), они встретятся с тремя лучшими группами группы H, где выступают сборные РФ, Исландии, Италии и Нидерландов. В новой группе команды не будут играть против тех сборных, с которыми встречались в первом этапе, а с осени 2022 до лета 2023 года проведут матчи с тремя сборными из другой группы- по два матча с каждой (дома и в гостях), из этих 6 команд три получат право выйти в финальный этап ЧМ 2023( из Европы 12 сборных попадут в ЧМ), который пройдет в Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.



Тенгиз Пачкория, специально для «

Национальная сборная Грузии по баскетболу успешно провела первый матч отборочного турнира ЧМ 2023. Наша команда , занимающая 37-ое место в мировом рейтинге сборных, 26 ноября вечером во Дворце спорта в Тбилиси со счетом 88:83 выиграла у сборной Украины (32-ое место в мировом рейтинге) и порадовала своих многочисленных поклонников. В соответствии с регуляциями пандемии, на матче разрешили присутствие 30 процентов от общего количества зрителей, которых способен вместить этот Дворец. Эта историческая арена, построенная в 1961 году профессионалами-строителями при участии нескольких сотен местных добровольцев, тогда вмещала до 14 тысяч зрителей, а с начала 2000-х годов после установления индивидуальных скамеек -9 тысяч зрителей. Около трех тысяч зрителей, собравшихся в пятницу вечером в этом Дворце, а также миллионы телезрителей в Грузии, Украине и других странах, стали свидетелями интересного и по-спортивному напряженного матча.Среди зрителей во Дворце спорта в Тбилиси была и небольшая, но активная группа фанов команды гостей, состоявшая из числа проживающих в столице Грузии граждан Украины.Автор этих строк смотрел игру вместе с бывшим баскетболистом юношеской сборной Латвии и организатором нескольких популярных спортивных проектов 35-летним Раймондсом Элбакянсом (в последние два года он в основном проживает и работает в Тбилиси, параллельно осуществляет проекты в Латвии) , вице-президентом футбольного клуба «Гагра», одним из учредителем этой самобытной команды Грузии Годердзи Чихрадзе и студенткой 4-го курса Тбилисского государственного медицинского университета, большой поклонницей спорта Софо Каджая(ее 16-летний брат Саба Каджая -голкипер юношеской и молодежной футбольной команды клуба «Мартвили»). Смотря как они и другие соседи- зрители переживали события на баскетбольной площадке, я быстро снял предматчевую напряженность и еще раз убедился в особой значимости присутствия зрителей на матчах, что часто было невозможным в период пандемии.Оправдались слова президента Федерации баскетбола Грузии Пааты Гураспаули (игрок тбилисского «Динамо» в 1980-х годах- в период выступления команды в высшей лиге чемпионата СССР, баскетболист национальной сборной Грузии середины 1990-х годов, юношеской и молодежной сборной СССР в первой половине 1980-х годов) , сказанные им за двое суток до матча с Украиной. Он отметил, что «нынешний состав сборной Грузии считается одним из лучших в истории нашей национальной команды,мы имеем шансы успешно сыграть в отборочном турнире и впервые попасть на мировое первенство».Ведущую роль в победе сборной Грузии сыграли играющий ныне за «ЦСКА» капитан нашей национальной команды 30-летний Торнике Шенгелия, один из лучших центровых Европы и обладатель многочисленных титулов 32-летний Георгий Шермадини ( «Тенерифе») и 34-летний Тэд Макфадден («Мурсия»). До матча многие поклонники сборной и специалисты переживали за состояние Шенгелия:ведь 25 ноября поздно вечером он сыграл в Москве в составе «ЦСКА» победный матч Евролиги с «Баварией»(77:74), а через несколько часов спецрейсом вылетел в Тбилиси, всего пару часов отдохнул, а вечером провел матч с Украиной.Главный тренер сборной Грузии греческий специалист Ильяс Зурос в первом тайме дал Торнике сыграть всего 13 минут из 20, стараясь сберечь его для второй половины и особенно последних минут игры, когда Шенгелия внес весомый вклад в победу. До этого же основная нагрузка в игре легла на других опытных игроков, в первую очередь на Макфаддена , Шермадини и Бурджанадзе. Макфадэн в первом тайме принес сборной Грузии 20 очков-из них 18 после шести точных трехочковых бросков. Как всегда , мастерски сыграл Шермадини, держа в напряжении соперников, большую пользу команде принес Бека Бурджанадзе. В первом тайме и начале второй половины игры в счете чаще вела сборная Украины-в два-три, пять, иногда и в семь очков, не раз наша команда догоняла соперника, выходила вперед, но гости вновь отрывались от нашей команды. В конце матча сборная Грузии перехватила инициативу, вышла вперед –то на 4, то на 6 очков, контролируя игру и получая мощную поддержку зрителей. Полезно сыграли выходившие на площадку Гиви Бакрадзе, Каха Джинчарадзе, Александр Певадзе.В этой встрече Макфадден принес сборной Грузии 27 очков,Шермадини-23 , Шенгелия-16, Бурджанадзе-11, Певадзе-4, Бакрадзе-3, Джинчарадзе и Беришвили –по 2.В составе сборной Украины наиболее результативными были Близнюк -18 очков, Петров -16, Рэндл-15, Павлов -10.Еще до прилета в Тбилиси главный тренер сборной Украины, знаменитый в прошлом латвийский баскетболист и бывший наставник национальной команды Латвии Айнарс Багатскис заявил в Киеве , что задача сборной Украины- попасть на ЧМ 2023. «Сборная Грузии без Шермадини и Шенгелия –это одна команда, а вместе с ними-это совершенно другая команда, мы хорошо знаем игру соперника и будем стремиться выиграть матч»- сказал он.Автор этих строк встречал сборную Украины в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели, куда она прибыла 25 ноября в 16.00 (тб) чартерным рейсом из Киева. В аэропорту Багатскис выглядел как всегда спокойным, жизнерадостным, шутил, отметив, что хорошо знает сильные и слабые стороны игры сборной Грузии. Он вспомнил и период своей работы в Грузии -с февраля по октябрь 2011 года Багатскис был гл.тренером клуба «Сохуми», которая под его руководством впервые в истории команды вышла в полуфинал чемпионата Грузии, заняла 4-ое место и осенью того же года играла в Еврочеллендже.Интерес к матчу 26 ноября был достаточно высоким и в Грузии, и в Украине, и в других странах. За 4 часа до начала встречи в прямом эфире украинского интернет телевидения UKRLIFE. TV (http://www.ukrlife.tv ) генеральный продюсер телеканала, журналист Людмила Немиря ( из Киева ) и автор этих строк из Тбилиси детально рассказали о предстоящем матче До матча многие специалисты и поклонники воздерживались от прогнозов на результат матча, полагая, что у команд примерно равные шансы на победу. Кстати, сборная Грузии провела эту встречу без травмированного и многопытного Георгия Цинцадзе, без еще не начавшего играть Дуды Санадзе (у него недавно были проблемы со здоровьем, сейчас он в Тбилиси, ожидается, что Дуда скоро возобновит тренировки в своем клубе в Сербии) и без выступающих в США Гоги Битадзе и Сандро Мамукелашвили.После матча Г.Шермадини в интервью пресс-службе Федерации баскетбола Грузии сказал, что «эта победа над командой Украины очень важна для сборной Грузии и всей нашей страны «, имея ввиду значимость выигрыша в первой встрече отборочного турнира ЧМ и морально-психологическую важность победы для миллионов жителей страны, особенно для тех, кто сталкивается с различными жизненными проблемами. «Для баскетболистов сборной Грузии было важно присутствие на матче зрителей, они своей активной поддержкой давали нам новую энергию, дополнительную мотивацию, большое спасибо им»,- сказал Шермадини. Он отметил «важность выступления за сборную Торнике Шенгелия, который после сложного матча Евролиги прилетел в Тбилиси и внес весомый вклад в победу».Следует отметить, что одним из первых игроков и тренерский штаб сборной Грузии поздравил комментатор-рекордсмен, заслуженный тренер Грузии по баскетболу, Почетный Гражданин Тбилиси Джамлет Хухашвили (ему 77 лет, из них 57 –телерадиокомментатор), который в свое время сыграл важнейшую роль в обнаружении и развитии таланта юного Георгия Шермадини, а затем в его квалифицированной баскетбольной подготовке и становлении как игрока –профессионала. Д.Хухашвили после матча зашел в раздевалку сборной Грузии, поздравил команду и услышал в ответ слова сердечной благодарности и шквал аплодисментов. «Мне было приятно увидеть и почувствовать, как игроки и тренеры сборной, несмотря на усталость, так тепло встретили меня, а Георгий Шермадини, конечно, больше всех обрадовался и своими быстрыми шагами прошел всю раздевалку, чтобы подойти ко мне, это было трогательно»,- рассказал Джамлет Шалвович автору этих строк.Сегодня утром сборная Грузии вылетела в Испанию, где (в г. Хаэн) 29 ноября сыграет с командой Испании ( второе место в мировом рейтинг) –это будет второй матч отборочного турнира ЧМ 2023. В пятницу испанцы в гостях как и ожидалось уверенно, со счетом 95:64 победили сборную Северной Македонии( 53-ое место в мировом рейтинге). Сборная Украины 29 ноября в домашнем матче встретится с Сев. Македонией, остальные матчи команды группы проведут в 2022 году: наша сборная в феврале дома и в гостях сыграет с македонцами, а в июле –в гостях с Украиной и дома с Испанией.По итогам этих игр в следующий этап отборочного раунда ЧМ выйдут три лучшие сборные из нашей группы( G), они встретятся с тремя лучшими группами группы H, где выступают сборные РФ, Исландии, Италии и Нидерландов. В новой группе команды не будут играть против тех сборных, с которыми встречались в первом этапе, а с осени 2022 до лета 2023 года проведут матчи с тремя сборными из другой группы- по два матча с каждой (дома и в гостях), из этих 6 команд три получат право выйти в финальный этап ЧМ 2023( из Европы 12 сборных попадут в ЧМ), который пройдет в Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.Тенгиз Пачкория, специально для « Грузия Online



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