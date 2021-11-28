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В Грузии выявлено 3333 новых случая коронавируса
28.11.2021 11:08
В Грузии за 24 часа выявлено 3333 новых случая коронавируса. Информацию распространяет Национальный центр контроля заболеваний Грузии.
За последние сутки в стране выздоровели 5052 человека, от коронавируса скончались 56 пациентов.
При этом по состоянию на 27 ноября в Грузии было выявлено 4058 новых случаев коронавируса, 2157 пациентов выздоровели, скончался 61 инфицированный.
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