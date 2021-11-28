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Состояние пострадавшего на карьере в Ткибули мужчины тяжелое
28.11.2021 11:50
Состояние здоровья мужчины, пострадавшего при обрушении карьера по добыче каменного угля в Ткибули, тяжелое.
Виталий Турдиладзе переведен в Кутаисскую реферальную больницу. Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
По словам врачей, 65-летний мужчина поступил в медицинское учреждение с ушибами легких и грудной клетки, а также с синдромом длительного сдавливания.
Напомним, вчера, 27 ноября, на частном карьере по добыче каменного угля в Ткибули произошло обрушение.
Под завалы попали 2 человека. Одного из пострадавших спасатели обнаружили мертвым.
МВД Грузии начало расследование инцидента.
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