|
|
|
Сборная Грузии по дзюдо впервые выиграла командный чемпионат Европы
28.11.2021 12:07
Сборная Грузии по дзюдо впервые завоевала золотые медали на смешанном командном чемпионате Европы, проходившем в Уфе. Представители Грузии в финальном матче победили соперников из Нидерландов со счетом 4-3.
Обладателями бронзовых наград стали дзюдоисты России, выигравшие во встрече за третье место у оппонентов из Беларуси (4-0), и спортсмены Турции, нанесшие поражение дзюдоистам Германии (4-1).
Командный чемпионат Европы с участием 16 национальных сборных проходил 27 ноября. Спортсмены соревновались в трех мужских и в трех женских олимпийских весовых категориях.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна