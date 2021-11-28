

Антипрививочники протестуют в Тбилиси и Батуми

28.11.2021 17:59





Несколько сотен человек собрались сегодня в Тбилиси, чтобы опротестовать задействование в Грузии системы «зеленых пропусков». Митинг проходил под слоганом «Нет ковид-террору».



«Зеленый пропуск» или «ковид-паспорт» — электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина. С 1 декабря в Грузии только обладатели «зеленого» статуса смогут посещать рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, спортзалы, зимние курорты и канатные дороги.



«Зеленый» статус могут получить полностью вакцинированные, перенесшие коронавирус или же прошедшие тестирование на COVID-19.



Протестующие против новой системы собрались после полудня на площади Первой Республики, а затем провели шествие к парламенту Грузии. В руках они держали плакаты с надписями «Нет – ковид-паспортам», «Нет – вакцинации». Большинство участников митинга были без масок.



«Зеленые паспорта лишают нас свободы выбора. Нас вынуждают вакцинироваться. Это террор», — заявил один из участников акции.



Параллельно с Тбилиси антипрививочники провели протестную акцию и в Кутаиси (Имерети). Там митинг собрал несколько десятков человек.



Число граждан, умерших из-за осложнений коронавируса, в Грузии приблизилось к 12 тысячам. Ежедневно в стране регистрируется по 50-70 летальных исходов.



На этом фоне темпы вакцинации остаются низкими. Полностью вакцинированы в Грузии 994 285 человек, что составляет 34,8% взрослого населения страны. За последнюю неделю прививочный курс завершили всего 14 678 человек.



Наряду с системой «ковид-паспортов» для стимуляции процесса вакцинации власти предложили некоторые поощрительные механизмы. Тем не менее ни одна из инициатив до сих пор не демонстрирует большой эффективности.



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