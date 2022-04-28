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ПАСЕ призывает отправить россию под специальный уголовный трибунал
28.04.2022 15:40
ПАСЕ призывает отправить Россию под специальный уголовный трибунал, об этом на свое странице Facebook сообщил бывший Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая прямо призывает немедленно учредить специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины.
Резолюция 2433 называется "Последствия продолжения агрессии Российской Федерации против Украины: роль и ответ Совета Европы" – это первая резолюция международной организации, в которой прямо содержится призыв "учредить специальный трибунал".
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