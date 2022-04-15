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Посол США считает позитивным признаком тот факт, что в Украину отправилась многопартийная делегация
15.04.2022 20:01
Посол США Келли Дегнан считает позитивным признаком тот факт, что в Украину отправилась многопартийная делегация.
По ее словам, визитом в Украину делегация выражает твердое желание грузинского народа встать на сторону Украины против российской агрессии за суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Это очень важный признак того, что делегация Грузии является многопартийной делегацией, что выражает сильное желание грузинского народа поддержать Украину в борьбе с российской агрессией за суверенитет и территориальную целостность Украины. Таким образом, это очень позитивный признак, что из Грузии в Украину едет многопартийная делегация.
По моей информации, председатель парламента Шалва Папуашвили провел очень позитивный телефонный разговор со спикером Верховной Рады Украины. Я думаю, что иногда возникает недопонимание из-за разных причин, средств массовой информации и отсутствия возможности говорить напрямую. Лучший способ решить эту проблему — поговорить с глазу на глаз. Мы очень рады, что братская поддержка грузинского народа украинскому народу продолжается“, – заявила Келли Дегнан.
По словам посла США, когда происходит конфронтация между Грузией и Украиной, от этого выигрывает только Россия.
«Видеть это единство сейчас очень обнадеживает. Это тот момент, когда все должны встать вместе и четко заявить, что применение силы и бомбардировки гражданского населения для завоевания другой страны не могут быть прощены. Это неприемлемо, и я думаю, что визит делегации является убедительным подтверждением этого“, — заявила Келли Дегнан.
Парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили сегодня отправилась в Украину.
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