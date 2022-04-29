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Арестович: политике властей Грузии на выборах даст оценку грузинский народ
29.04.2022 15:17
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что власти Грузии ведут себя странно, а их политике на выборах даст оценку грузинский народ. Об этом украинский политик заявил в эфире «Фейгин лайв», говоря о поддержке Киева со стороны Запада.
«Нам сказали, (что) вы часть нашего мира, мы за вас воюем. А также намерены отстоять Молдову. И отстаивали бы Грузию, если бы нынешнее грузинское руководство не вело бы себя как-то странно.
Грузия – суверенная держава, и народ Грузии будет определять, какую политику проводит государство Грузия. Украина не вмешивается (ни словами Арестовича, ни какими иными путями) в вашу суверенную политику. Но вам, вашим заявлениям, вашей политике даст оценку грузинский народ на выборах», – сказал Арестович и передал властям Грузии «пламенный привет».
Ранее власти Грузии выступили с критикой Арестовича, заявившего, что у Тбилиси есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию».
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