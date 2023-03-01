

Суд: лица с нейтральными удостоверениями личности имеют аналогичные гражданам социальные права

01.03.2023 18:21





Тбилисский Апелляционный суд 22 февраля оставил в силе решение суда первой инстанции о том, что, когда речь идет о получении установленных государством льгот, лица с нейтральными удостоверениями личности, проживающие на оккупированной территории на законных основаниях, пользуются теми же правами, что и граждане Грузии.



В 2021 году житель Очамчире (оккупированная Абхазия) с явно выраженными ограниченными возможностями, которое владеет нейтральным удостоверением личности Грузии, обратился в Агентство социальных услуг Грузии с запросом получения пенсии для лиц с ограниченными возможностями. Однако из-за отсутствия гражданства Грузии ему было отказано.



НПО Центр социальной справедливости обжаловал решение в Суде, где утверждал, что права человека иметь минимальные средства к существованию, является позитивным обязательством государства и основным принципом социального государства. «Полноценное покровительство, интеграция и поддержка со стороны государства Грузия в отношении людей, проживающих на оккупированной территории, выражает заявленную политику страны в отношении политики деокупации», – говорится в организации.



Организация заявляет, что решение Тбилисского о признании незаконной долгосрочной практики отказа в социальной помощи лицам с нейтральными удостоверениями личности со стороны Агентства социальных услуг является прецедентным, и «в будущем обусловит расширение гарантий социальной защиты лис с нейтральными удостоверениями личности и новые законодательные изменения с этой целью».



Грузия приняла законодательный пакет, связанный с нейтральными документами в 2011 году, и цель состоит в том, чтобы интегрировать граждан, проживающих в оккупированных регионах без получения гражданства Грузии. Получение новых удостоверений было относительно ограниченным. Активисты утверждают, что одной из причин было то, что они предоставляют только ограниченный доступ к социальным услугам. Подавляющее большинство жителей Абхазии и Цхинвальского региона владеют российским паспортом и получают социальные выгоды от этого государства.



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