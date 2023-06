Венецианская комиссия усмотрела в законопроекте «О деолигархизации» инструмент воздействия на оппонентов власти

Венецианская комиссия публикует окончательное заключение, согласно которому призывает власти Грузии не принимать проект закона «О деолигархизации», в который внесены поправки.



Это — законопроект, который призван ограничить влияние олигархов в политической, экономической и общественной жизни, что должно способствовать выполнению одной из 12-ти рекомендаций на пути получения Грузией статуса кандидата ЕС — «деолигархизации».



По мнению комиссии, исправленный вариант законопроекта не может быть воспринят, как «демократичный или эффективный» ответ на тебование деолигархизации. Поскольку это может стать инструментом воздействия на оппонентов власти.



«На данном этапе Венецианская комиссия не уверена, что предложенные в измененном варианте поправки сгладят противоречие со стандартами прав человека, демократии и верховенства закона Совета Европы. Комиссия заключает, что измененный законопроект не должен быть принят и необходимо провести «системный» подход», — говорится в заявлении.



Венецианская комиссия дает рекомендации, согласно которым:



руководство Грузии должно провести системные мероприятия и всеобъемлющий анализ недостатков в контексте структуры, правомочности и координации;

спланировать корректировочное, дополнительное или гармонизированное законодательство или меры, которые включают:

— создание и осуществление политики эффективной конкуренции;



— усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне и превенцию коррупции в соответствии рекомендациям антикоррупционного органа Совета Европы — GRECO (The Group of States against Corruption);



— прозрачность госзакупок и защиту подотчетности;



— плюрализм медиа и усиление прозрачности медиа-владельцев;



— усиление существующих механизмов контроля и правил финансирования политических партий и избирательных кампаний;



— улучшение налогового законодательства и другое. А также:



правительство должно усилить независимость и эффективность ведущих регулирующих и осуществляющих контроль органов;

установить, каким образом различные институты могут совместными усилиями улучшить работу во избежание влияния «олигархов» на политическую, экономическую и публичную жизнь;

власти должны осуществлять оценку воздействия подобных мероприятий регулярно.

14 марта 2023 года Венецианская комиссия опубликовала промежуточное заключение по Грузии и Молдове, в котором в отношении к Грузии сказано, что необходимо ограничить политическое, экономическое и общественное влияние «олигархов», если власти желают достичь демократической системы верховенства закона.



Комиссия также предупреждала о рисках, которые возникали при принятии законопроекта в той форме, которую ей направило правительство Грузии. В частности, в заключении говорилось, что полученный из Грузии документ основывается на персональных подходах и не является системным — то есть не сможет служить усилению институтов и законодательных рамок.



Также отмечено, что «на фоне публичных заявлений закон о деолигархизации содержит большие риски — при его принятии, распространится и на оппозицию».





