Гомелаури утверждает, что СГБ Грузии ничего не знало об открытии полицейского поста возле села Чорчана

15.06.2025 10:06





Бывший глава СГБ Грузии Вахтанг Гомелаури утверждает, что ни СГБ, ни тогдашний премьер-министр не были проинформированы об открытии полицейского поста возле Чорчана.



Гомелаури подтвердил, что прокуратура расследует открытие полицейского поста возле Чорчана в 2019 году.



«Все важные вопросы по направлению оккупации, конечно, проходят через Службу госбезопасности. Информировали нас или нет и соглашались ли мы на установку КПП, я подтверждаю, что никакой договоренности не было, мы не договаривались, мы узнали постфактум», — сказал Гомелаури.



По сообщению прокуратуры Грузии, по факту открытия КПП в Чорчана в 2019 году ведомство проводит расследование по факту саботажа, попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах, содействия иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности, а также мобилизации средств для деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии.







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