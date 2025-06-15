Экс-глава МВД утверждает, что его отставка связана с выходом на пенсию

15.06.2025 10:30





«Мы вышли на пенсию, мы же не молоды, нам по 50 лет» - сказал журналистам бывший министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, отвечая на вопрос о кадровых изменениях в Министерстве внутренних дел, включая его отставку и отставку главы Департамента специальных назначений Звиада Харазишвили («Хареба»).



Вахтанг Гомелаури, которого на посту министра внутренних дел сменил Гела Геладзе, считает, что Гела Геладзе «сделает много хорошего». Однако Гомелаури оставил без ответа вопрос - согласовал ли он отставку с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.



«Мы вышли на пенсию, мы не маленькие, нам 50 лет. Назначен очень хороший новый министр, я хочу пожелать ему успеха, он мой друг и член семьи, я уверен, что он сделает еще много хорошего, что сделал я...



Говорил ли я с Бидзиной Иванишвили об уходе? – какое ваше дело...» - сказал Вахтанг Гомелаури.





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