|
|
|
FT: Вступление Украины, Молдавии, Грузии и шести балканских стран в ЕС будет стоить более 250 миллиардов евро
04.10.2023 16:20
Вступление девяти новых стран – Украины, Молдовы, Грузии и шести балканских стран – обойдется членам ЕС более чем в 250 миллиардов евро. Об этом говорится в статье, опубликованной британской газетой Financial Times.
Кроме того, как пишет Financial Times на основании внутреннего исследования Евросоюза, в случае вступления Украины в Евросоюз в ближайшие семь лет Киев получит примерно 186 миллиардов евро.
В том же документе, в котором рассчитывается вступление в ЕС Украины, Молдовы, Грузии и шести стран Балканского региона, говорится, что в случае сохранения действующих бюджетных законов организации вступление девяти стран будет стоить страны-члены ЕС — 256 миллиардов евро.
По тем же расчетам, субсидирование аграрного сектора будет существенно сокращено.
«Всем странам-членам придется платить больше и меньше получать из бюджета ЕС. Многие страны, которые сейчас получают дотации из бюджета, превратятся в доноров и, наоборот, будут вынуждены вносить деньги в бюджет ЕС», — говорится в заключении документа Совета Евросоюза.
Согласно тому же прогнозу, после присоединения девяти новых членов бюджет Евросоюза увеличится на 21% и составит 1,47 трлн евро.
По данным Financial Times, лидеры ЕС проведут первое подробное обсуждение вопросов расширения на встрече, запланированной завтра в Гранаде.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна