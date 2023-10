FT: Вступление Украины, Молдавии, Грузии и шести балканских стран в ЕС будет стоить более 250 миллиардов евро

Вступление девяти новых стран – Украины, Молдовы, Грузии и шести балканских стран – обойдется членам ЕС более чем в 250 миллиардов евро. Об этом говорится в статье, опубликованной британской газетой Financial Times.



Кроме того, как пишет Financial Times на основании внутреннего исследования Евросоюза, в случае вступления Украины в Евросоюз в ближайшие семь лет Киев получит примерно 186 миллиардов евро.



В том же документе, в котором рассчитывается вступление в ЕС Украины, Молдовы, Грузии и шести стран Балканского региона, говорится, что в случае сохранения действующих бюджетных законов организации вступление девяти стран будет стоить страны-члены ЕС — 256 миллиардов евро.



По тем же расчетам, субсидирование аграрного сектора будет существенно сокращено.



«Всем странам-членам придется платить больше и меньше получать из бюджета ЕС. Многие страны, которые сейчас получают дотации из бюджета, превратятся в доноров и, наоборот, будут вынуждены вносить деньги в бюджет ЕС», — говорится в заключении документа Совета Евросоюза.



Согласно тому же прогнозу, после присоединения девяти новых членов бюджет Евросоюза увеличится на 21% и составит 1,47 трлн евро.



По данным Financial Times, лидеры ЕС проведут первое подробное обсуждение вопросов расширения на встрече, запланированной завтра в Гранаде.







