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Мать Саакашвили сообщила, что на рассвете он потерял сознание
31.01.2023 14:33
Мать Михеила Саакашвили Гиули Аласания сообщила, что сегодня на рассвете экс-президент потерял сознание.
По ее словам, Саакашвили тяжело болен, и, несмотря на то, что коронавирусная инфекция прошла, у него до сих пор держится высокая температура и он не может передвигаться.
«Это случилось в 3-4 ночи. Это произошло в ванной, видимо, он вошел и упал. Ночью в палате никого нет, медсестра сидит дальше в коридоре. Когда мой сын зовет ее она, приходит.
Приходили сегодня врачи, осматривали его, я также разговаривала с неврологом и лечащим врачом. Сильно ослаб, это произошло по этой причине.
Несколько дней назад именно здесь в «Вивамед», сделали прогноз, что это может закончиться фатально.
Врачи говорят, что это серьезно, и у них есть некоторые расчеты, и они хотят внести назначения, посмотрим. Сегодня была очень высокая температура, после произошедшего, почти 39, хотя ковид он переболел. Он вообще не может ходить, пока отказывается от искусственного питания», — говорит Гиули Аласания.
Согласно поступающей из клиники информации, в данный момент экс-президента Грузии переводят в реанимационное отделение.
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