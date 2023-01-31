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Мать Саакашвили сообщила, что на рассвете он потерял сознание


31.01.2023   14:33


Мать Михеила Саакашвили Гиули Аласания сообщила, что сегодня на рассвете экс-президент потерял сознание.

По ее словам, Саакашвили тяжело болен, и, несмотря на то, что коронавирусная инфекция прошла, у него до сих пор держится высокая температура и он не может передвигаться.

«Это случилось в 3-4 ночи. Это произошло в ванной, видимо, он вошел и упал. Ночью в палате никого нет, медсестра сидит дальше в коридоре. Когда мой сын зовет ее она, приходит.

Приходили сегодня врачи, осматривали его, я также разговаривала с неврологом и лечащим врачом. Сильно ослаб, это произошло по этой причине.

Несколько дней назад именно здесь в «Вивамед», сделали прогноз, что это может закончиться фатально.

Врачи говорят, что это серьезно, и у них есть некоторые расчеты, и они хотят внести назначения, посмотрим. Сегодня была очень высокая температура, после произошедшего, почти 39, хотя ковид он переболел. Он вообще не может ходить, пока отказывается от искусственного питания», — говорит Гиули Аласания.

Согласно поступающей из клиники информации, в данный момент экс-президента Грузии переводят в реанимационное отделение.


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