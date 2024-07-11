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Российский военные корабль пришвартовался в оккупированном Очамчире
11.07.2024 00:24
Издание navalnews сообщает, что российский военный корабль, обычно базирующийся в Новороссийске, пришвартовался в порту Очамчире в оккупированном регионе Грузии. Издание также отмечает, что на базе в Абхазии уже находятся небольшие патрульные катера ФСБ.
Но в данный момент зафиксирован первый значительный визит крупного военного корабля после заявлений о создании базы.
"Этот шаг вызывает споры, так как порт находится в Грузии, что может втянуть Грузию в войну России и Украины. РФ может использовать порт как укрытие от атак и базу для боевых миссий. <>
Данное судно было замечено в Новороссийске 28 июня, отсутствовало 1 июля и было обнаружено в Очамчире 4 и 5 июля.
3 июля украинская разведка (ГУР) атаковала Новороссийск. Одно из предположений заключается в том, что корабль находился в море и укрылся в Очамчире от атаки.
Корабль в Очамчире принадлежит Черноморскому флоту и участвует в войне России против Украины. Порт может разместить несколько крупных военных кораблей, включая десантные корабли и фрегаты.
Хотя корабли данного проекта называются спасательными буксирами, они могут использоваться как универсальные вспомогательные суда и нести ракетные системы. Корабль в Очамчире, возможно, несет систему ПВО «Панцирь»."
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