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В Тбилиси построят новую объездную дорогу


24.01.2024   11:49


Проектирование объездной дороги для Тбилиси будет завершено в ближайшее время, сообщил бизнес-портал BM.ge со ссылкой на Министерство регионального развития и инфаструктуры Грузии.

Проектируемая длина объездной дороги – 50 километров, она начнется в окрестностях Мцхета близ Джварского монастыря, пройдет через тоннель в направлении поселка ЗАГЭС, далее до Глдани и Тбилисского моря, потом поселок Лило и далее к Рустави.

Над проектом уже несколько лет работают итальянские инжиниринговые компании Anas International Enterprise и IRD Engineering, проект финансируется Азиатским банком развития.

Одновременно разрабатывается проект развития автодороги Север-Юг, планируется строительство 27-километровой дороги Натахтари-Жинвали.

Предварительная стоимость строительства новых дорог пока не названа, пишет агентство «Новости-Грузия».


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