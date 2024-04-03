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Министр экономики Грузии считает естественными миграционные процессы
03.04.2024 21:08
У нас нет иллюзий, что в Грузии наилучшее положение с точки зрения условий жизни - существуют страны, где условия жизни могут быть более привлекательными, исходя из этого, и миграционные процессы естественны, - заявил в парламенте первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
По его словам, несмотря на миграцию, заявления о том, что население покидает страну и Грузия пустеет, являются популизмом.
«У нас нет иллюзий, что в Грузии наилучшее с точки зрения условий жизни положение. Грузия не является самой успешной и самой богатой страной, но у нас значительный прогресс. Конечно, есть страны, где условия жизни могут быть более привлекательными, исходя из этого, и миграционные процессы естественны. Поэтому наша задача – сделать максимум для улучшения экономической ситуации в стране.
Когда мы говорим, что население покидает страну и Грузия пустеет, это популизм, это действительно не так, но мы также понимаем и то, что часть населения действительно покидает страну, чтобы получить лучшие условия жизни», - сказал Леван Давиташвили.
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