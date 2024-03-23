

Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» в Москве взяло на себя «Исламское государство» - Reuters

23.03.2024 10:50





Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ), передает РБК со ссылкой на Reuters.



Также о том, что ИГИЛ взяла на себя ответственность, пишет The New York Times. Издание утверждает, что «официальные лица США подтвердили это заявление [со стороны ИГИЛ]». Газета пишет, что американские чиновники в марте собрали «разведданные» о том, что базирующееся в Афганистане «Исламское государство — Хорасан» планировало нападение в Москве. В марте ФСБ сообщила, что ликвидировала террористов из запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан», члены которой планировали нападение на синагогу в Москве.



Информацию о том, что ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку на «Крокус», также сообщало базирующееся в Саудовской Аравии издание Al Arabiya.



В X пользователи также публиковали скриншот заявления якобы от близкого к ИГИЛ агентства Amaq. Однако другие пользователи писали, что для сообщения мог использоваться шаблон, который террористы не применяют уже много лет, а в аккаунтах ИГИЛ такого сообщения не появлялось. Об этом, в частности, писала Baza. Фейком распространенное в X заявление «Исламского государства» назвала главред агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. RT назвало фейком сообщение CNN.



Теракт произошел вечером в пятницу, 22 марта. Вооруженные боевики стреляли в посетителей концертного зала из автоматов. Также в «Крокусе» были слышны взрывы. После нападения и стрельбы в комплексе начался пожар. ФСБ сообщила, что во время теракта погибли по меньшей мере 40 человек, 100 — пострадали.



Минздрав Подмосковья сообщил, что были госпитализированы более 100 человек.





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