

СГБ Грузии раскрыла коррупционную схему в работе скорой медицинской помощи

29.03.2024 16:59





По обвинению в получении взяток задержаны бывшие менеджеры Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Минздрава Грузии. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



Один из обвиняемых числился на позиции заместителя начальника смены госпитализации, двое других были его руководителями.



По данным СГБ, задержанные состояли в сговоре с представителями компании «Виани» (в прошлом «Эвекс»). За взятки по «скорой» они отправляли пациентов в клиники, принадлежащие этой фирме.



«За солидные денежные вознаграждения на основании обращений, поступающих в центр скорой медицинской помощи, путем вмешательства в программу управления пациентами, они производили неотложную госпитализацию больных не в ближайшие медицинские учреждения, а в клиники, подведомственные акционерному обществу «Виани»», — говорится в сообщении СГБ.



В период с 1 января 2020 года по 31 июля 2023 года обвиняемые переадресовали «несколько тысяч пациентов». За свои услуги в качестве взяток от клиник они получили 532,1 тысячи лари.



Двое представителей «Виани», которые платили взятки чиновникам, получили от клиник бонусы за привлечение пациентов – 149 010 и 76 771 лари.



Экс-сотрудники Центра неотложной помощи были задержаны на основании судебного постановления. Что касается представителей «Виани», им предъявлены обвинения в даче взятки.



Антикоррупционное агентство СГБ продолжает расследование по факту получения и дачи взятки в особо крупном размере, совершеннойгруппой лиц по предварительному. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 11 до 15 лет.





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