

Представители Сил обороны почтили память Арчила Татунашвили

02.04.2024 17:16





Сегодня день рождения Арчила Татунашвили. Ему бы исполнился 41 год. В связи с этим днем, представители Министерства обороны Грузии находились на братском кладбище Мухатгверди.



Военнослужащие почтили память Арчила Татунашвили и еще раз выразили соболезнования членам семьи погибшего.



Арчил Татунашвили был незаконно задержан оккупационным режимом в Ахалгори 22 февраля 2018 года. 23 февраля стало известно, что Арчил Татунашвили убит. Младший сержант Арчил Татунашвили служил в Силах обороны Грузии с 2007 по 2011 год. Он похоронен с воинскими почестями на братском кладбище Мухатгверди.





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