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В Тбилиси за прошедшую ночь были отменены 3 авиарейса и отложены - 2
17.02.2024 13:22
Из-за тумана и низкой видимости в Тбилиси за прошедшую ночь были отменены 3 авиарейса и перенесены 2.
В частности, отменены 2 рейса Турецких авиалиний Стамбул-Тбилиси-Стамбул, рейс «Пегасуса» - Стамбул-Тбилиси, также отложен рейс «Пегасуса» Анталия-Тбилиси и рейс Азербайджанских авиалиний Баку-Тбилиси.
Как сообщили в службе по связям с общественностью Тбилисского аэропорта, на данный момент видимость улучшилась и прием рейсов осуществляется в обычном режиме.
Следует отметить, что рейсы принимаются в обычном режиме и в Кутаисском международном аэропорту.
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