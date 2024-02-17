Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси за прошедшую ночь были отменены 3 авиарейса и отложены - 2


17.02.2024   13:22


Из-за тумана и низкой видимости в Тбилиси за прошедшую ночь были отменены 3 авиарейса и перенесены 2.

В частности, отменены 2 рейса Турецких авиалиний Стамбул-Тбилиси-Стамбул, рейс «Пегасуса» - Стамбул-Тбилиси, также отложен рейс «Пегасуса» Анталия-Тбилиси и рейс Азербайджанских авиалиний Баку-Тбилиси.

Как сообщили в службе по связям с общественностью Тбилисского аэропорта, на данный момент видимость улучшилась и прием рейсов осуществляется в обычном режиме.

Следует отметить, что рейсы принимаются в обычном режиме и в Кутаисском международном аэропорту.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна