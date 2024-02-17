

В Тбилиси за прошедшую ночь были отменены 3 авиарейса и отложены - 2

17.02.2024 13:22





Из-за тумана и низкой видимости в Тбилиси за прошедшую ночь были отменены 3 авиарейса и перенесены 2.



В частности, отменены 2 рейса Турецких авиалиний Стамбул-Тбилиси-Стамбул, рейс «Пегасуса» - Стамбул-Тбилиси, также отложен рейс «Пегасуса» Анталия-Тбилиси и рейс Азербайджанских авиалиний Баку-Тбилиси.



Как сообщили в службе по связям с общественностью Тбилисского аэропорта, на данный момент видимость улучшилась и прием рейсов осуществляется в обычном режиме.



Следует отметить, что рейсы принимаются в обычном режиме и в Кутаисском международном аэропорту.





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