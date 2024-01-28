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Великобритания, Италия и Финляндия временно приостановили финансирование агентства ООН по помощи палестинским беженцам
28.01.2024 11:02
Великобритания, Италия и Финляндия временно приостановили финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, сообщает «Рейтер».
Страны приняли решение о приостанлении финансирования агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке после того, как стало известно, что некоторые сотрудники агентства были связаны с нападением на Израиль со стороны ХАМАС.
«Итальянское правительство приостановило финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам после жестокого нападения на Израиль 7 октября», — заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Ранее США, Австралия и Канада временно приостановили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
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