

Шалва Папуашвили встретился с помощником администратора Агентства США по международному развитию

12.02.2024 15:58





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с Шеннон Грин, помощником администратора Агентства США по международному развитию (USAID) по вопросам демократии, прав человека и управления.



По сообщению пресс-службы парламента Грузии, Шалва Папуашвили выразил благодарность USAID за долгосрочную поддержку Грузии. Он приветствовал приоритеты, определенные для Грузии в стратегии USAID на 2020-2025 годы, которые направлены на дальнейшее демократическое развитие Грузии, экономический рост и укрепление устойчивости.



«Шеннон Грин положительно оценила сотрудничество USAID с Грузией. Она поздравила Грузию со статусом кандидата в ЕС. Стороны говорили о выполнении Грузией девяти шагов ЕС. Также были обсуждены направления дальнейшего сотрудничества. Шеннон Грин выразила готовность и дальше поддерживать Грузию, в том числе в выполнении девяти шагов Евросоюза», — говорится в информации.















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