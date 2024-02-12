|
|
|
Шалва Папуашвили встретился с помощником администратора Агентства США по международному развитию
12.02.2024 15:58
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с Шеннон Грин, помощником администратора Агентства США по международному развитию (USAID) по вопросам демократии, прав человека и управления.
По сообщению пресс-службы парламента Грузии, Шалва Папуашвили выразил благодарность USAID за долгосрочную поддержку Грузии. Он приветствовал приоритеты, определенные для Грузии в стратегии USAID на 2020-2025 годы, которые направлены на дальнейшее демократическое развитие Грузии, экономический рост и укрепление устойчивости.
«Шеннон Грин положительно оценила сотрудничество USAID с Грузией. Она поздравила Грузию со статусом кандидата в ЕС. Стороны говорили о выполнении Грузией девяти шагов ЕС. Также были обсуждены направления дальнейшего сотрудничества. Шеннон Грин выразила готовность и дальше поддерживать Грузию, в том числе в выполнении девяти шагов Евросоюза», — говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна