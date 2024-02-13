

ЕС утвердил правовую основу для использования замороженных российских активов в пользу Украины

13.02.2024 11:57





Совет ЕС утвердил постановление, позволяющее использовать доходы, полученные от замороженных в Европе активов центрального банка Российской Федерации на нужды Украины, передает zn.ua.



«Совет ЕС принял решение и регламент, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг (ЦДЦБ), обладающих активами и резервами Центрального банка России (ЦБ РФ), обездвиженными в результате ограничительных мер ЕС», – говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.



Совет, в частности, решил, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму свыше 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накапливаемые вследствие ограничительных мер ЕС, а также отдельно сохранять соответствующие доходы. Кроме того, центральным депозитариям запрещено распоряжаться полученной чистой прибылью.



«Это решение открывает путь к принятию Радой решения о возможном создании финансового вклада в бюджет ЕС с этих чистых доходов для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе. Этот финансовый вклад может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд для Украины, о котором Совет и Европейский Парламент достигли предварительной договоренности 6 февраля 2024 года», – говорится в сообщении Совета ЕС.



Около 260 миллиардов евро активов Центрального банка России были обездвижены в виде ценных бумаг и денежных средств в юрисдикциях стран G7, ЕС и Австралии, причем более двух третей из них заморожены в ЕС.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





