

Цискаришвили: У президента Зурабишвили есть серьезные рычаги для принятия решения

13.02.2024 13:44





Серьезный рычаг для освобождения Михаила Саакашвили есть у президента Зурабишвили - в этом направлении у нас есть просьба к нашим коллегам, европейским партнерам посодействовать этой госпоже в принятии смелого политического решения, – об этом генеральный секретарь партии «Национальное движение» Петре Цискаришвили заявил журналистам после встречи с послами ЕС.



По информации Цискаришвили, партия работает, чтобы в освобождении Саакашвили им помогли все акторы.



«Конечно, послы не могут дать конкретного обещания по поводу того, что Михаила Саакашвили освободят. Мы знаем, и они хорошо знают, что ключ лежит у одного человека, но на него должно произойти давление как внутри страны, так и со стороны партнеров. Серьезная работа ведется также с украинскими друзьями, чтобы все акторы помогли нам в освобождении Михаила Саакашвили. У президента Зурабишвили есть серьезные рычаги для принятия решения. В этом направлении у нас есть просьба к нашим коллегам – европейским партнерам, посодействовать этой госпоже в принятии смелого политического решения», - заявил Петре Цискаришвили.



В представительстве Евросоюза председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и генеральный секретарь ЕНД Петре Цискаришвили встретились с послом Евросоюза Павлом Герчинским и послами стран-членов Евросоюза.





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