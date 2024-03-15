

Армения подпишет новый документ о сотрудничестве с Евросоюзом

15.03.2024 23:25





Армения разрабатывает новый документ по сотрудничеству с Евросоюзом, подписание которого планируется в июле. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, которого цитирует агентство Арменпрес, сообщает "Европейская правда".



Он рассказал, что сейчас разрабатываются новые направления сотрудничества и новые программы, которые появились в результате ознакомительной миссии, состоявшейся в ноябре прошлого года.



Также, по словам заместителя министра, реализуется Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.



"Сейчас, вместе с этими двумя процессами и выражением нашего политического сближения, разрабатывается новый документ, некоторые вопросы по нему обсуждались в Совете партнерства Армения-ЕС и на других рабочих уровнях. Мы ожидаем, что в мае получим новый проект, который, вероятно, будет принят до июля", – сказал Ованнисян.



Напомним, Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС.



После чего армянский премьер Никол Пашинян заявил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.





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