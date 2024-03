США заявили, что предупредили спецслужбы России об атаке ИГИЛ

Официальный представитель США сообщил CBS News, что у США действительно есть разведданные, подтверждающие заявления Исламского государства об их ответственности и у них нет оснований сомневаться в них.



Помимо публичного предупреждения 7 марта о возможном нападении, официальные лица США заявили, что в частном порядке сообщили российским чиновникам о разведывательных данных, указывающих на готовящееся нападение. The New York Times пишет, что неизвестно какую именно информацию Соединенные Штаты предоставили российским чиновникам, помимо той, что содержалась в публичном предупреждении.



Чиновники США утверждают, что американские спецслужбы «обязанны предупреждать» потенциальные цели об опасностях, когда они узнают о них.



В марте Соединенные Штаты собрали разведданные о том, что Исламское государство-Хорасан (ИГИЛ-К). Это филиал группировки, базирующейся в Афганистане, планировало нападение на Москву. Члены ИГИЛ активно действуют в России, сказал один из американских чиновников.



The Moscow Times

