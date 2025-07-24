Иване Абашидзе представлен на пост директора Агентства морского транспорта

24.07.2025 19:34





Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили представила на должность директора ЮЛПП Агентства морского транспорта Иване Абашидзе. С 2023 года по сей день он занимал должность заместителя генерального директора Columbia Shipmanagement Georgia LLC. Об этом говорится в информации, распространенной Министерством экономики и устойчивого развития.



«Морской сектор является одной из ведущих отраслей для нашей страны и играет большую роль в деле развития экономики в целом. Соответственно, важно, что Агентство морского транспорта будет возглавлять Иване Абашидзе - опытный, добросовестный профессионал отрасли. У нас большие планы с точки зрения развития морского сектора в целом, и у агентства будет ключевая роль в процессе их реализации. Я уверена, что благодаря опыту, верному видению и руководству Иване мы вместе успешно выполним эту задачу», — заявила Мариам Квривишвили.



На представлении нового директора Агентства морского транспорта присутствовал заместитель министра экономики и устойчивого развития Гурам Гурамишвили.





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