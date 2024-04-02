

Нацагентство по охране культуры проиграло очередное дело связанное с увольнением — Профсоюз

02.04.2024 10:46





Еще одна уволенная сотрудница выиграла суд против Национального агентства по охране культурного наследия при Министерстве культуры Грузии.



29 марта 2024 года Верховный суд Грузии огласил решение по делу «Ани Шерозия против Национального агентства по охране культурного наследия Грузии» и удовлетворил иск Шерозия. Информацию об этом распространяет Профсоюз науки, образования и культуры, защищавший интересы Ани Шерозия.



«Суд посчитал увольнение Ани Шерозия незаконным и признал недействительным приказ об увольнении Ани Шерозия. Также Национальному агентству по охране наследия культурного Грузии было предписано выплатить потерпевшей компенсацию со дня освобождения до исполнения решения суда», — указанао в сообщении.



Кроме того, ведомство обязали выплатить Ани Шерозия 1000 лари в качестве компенсации, поскольку, после реорганизации ведомства, суд не может обязать ведомство восстановить сотрудницу на занимаемой должности.



Ани Шерозия занимала должность единственного реставратора этнографического и археологического материала.



По данным профсоюза, это уже 19-й судебный процесс, когда люди, уволенные из системы Минкульта, выиграли трудовой судебный спор со своим работодателем.





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