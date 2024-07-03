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ПА ОБСЕ призывает Россию вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии
03.07.2024 15:50
Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Россию немедленно вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии.
«[Декларация] повторяет призыв к немедленному и безоговорочному выводу российских вооруженных сил из оккупированных грузинских регионов Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года. Подчеркивает необходимость активной вовлеченности, особенно в рамках Женевских международных дискуссий, для мирного урегулирования конфликта между Российской Федерацией и Грузией, при полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах», - говорится в заявлении, принятом на 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Парламентская ассамблея ОБСЕ осуждает ухудшение гуманитарной ситуации и положения с правами человека в оккупированных Россией регионах Грузии.
«Осуждает ухудшение гуманитарной ситуации и положения с правами человека в оккупированных Россией регионах Грузии - Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии - в результате нарушения основных свобод и прав человека проживающих там людей, а также различного рода дискриминации в отношении этнических грузин. Также происходит изменение и стирание грузинских признаков на памятниках грузинского культурного наследия в обоих регионах, что является прямым результатом нынешней оккупационной политики и политики «русификации» со стороны Российской Федерации», - говорится в декларации.
Также, декларация «осуждает жестокий имперский и колониальный характер России, который ярко проявляется в ее геноцидной войне против Украины, мягкой аннексии Беларуси и агрессии против Молдовы. А также в нападках на суверенитет и демократический выбор грузинского и армянского народов».
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